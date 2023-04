Vanhaezebrouck zit enkele bepalende elementen voor trip naar Seraing: "Hoop dat mijn spelers dat begrepen hebben"

Hein Vanhaezebrouck trekt met KAA Gent naar Seraing voor een belangrijk duel in de strijd om play-off 1. De coach wil de Luikenaars niet onderschatten.

Vanhaezebrouck ziet een aantal factoren waar rekening mee moet worden gehouden voor de verplaatsing naar Seraing.

"In de eerste plaats is het een team dat altijd vecht voor een resultaat. Ze zitten in een moeilijke situatie, maar zijn nog niet uitgeteld. Ze verliezen vaak met een doelpuntje verschil en het wordt niet makkelijk."

"Mensen verwachten misschien dat het een makkelijke match wordt, maar onze concurrenten lieten ook al punten liggen tegen degradatiekandidaten."

"Een tweede factor is het veld, dat geteisterd zal worden door de vele regen. En er is ook het weer, met veel wind en regen op een terrein dat niet helemaal gesloten is. Er zullen rukwinden zijn."

Vierde element?

"Er is nog een vierde element: het eigen team. Als we denken dat we daar zomaar gaan winnen, dan zou dat kunnen tegenvallen."

"Onze mentaliteit zal goed moeten zijn. Meestal is dat bij ons ok, dus ik vermoed dat dat nu ook zo zal zijn. We moeten met dezelfde ingesteldheid spelen als tegen Club Brugge of zelfs West Ham. Ik hoop dat ze dat begrepen hebben."