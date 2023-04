Analist voorspelt strijd om play-off 1: "Dan is het dit weekend beslist"

KAA Gent en Club Brugge strijden de komende drie weken tegen elkaar met als inzet een stekje in de top-4 en play-off 1.

KAA Gent heeft momenteel twee punten meer dan Club Brugge. Het heeft bovendien ook meer wedstrijden gewonnen, dus blauw-zwart moet eigenlijk drie punten inhalen.

Met 7 op 9 in de resterende wedstrijden zijn de Buffalo's dus nog altijd zeker van play-off 1. Union, Mechelen en Oostende staan nog op het programma voor Gent.

"Als AA Gent na volgend weekend nog voor Club Brugge staat, dan is het beslist, denk ik", is Peter Vandenbempt duidelijk in zijn analyse bij Sporza.

"Gent zit al een paar weken in een heerlijke flow, dus tegen Mechelen en Oostende gaan ze het niet meer uit handen geven. Er is ongekende weelde voorin met Orban, Cuypers en nu de terugkeer van Tissoudali."

Voordeel

Tegen Union verloor het dit seizoen zowel in de competitie als voor de Beker van België kansloos, maar dat hoeft niet meteen een voorbode te zijn voor aankomend weekend.

"Gent staat ondertussen toch zo veel verder dan in de wedstrijden waarin het kansloos verloor tegen Union. Ik denk dus dat het voordeel nog bij AA Gent ligt."