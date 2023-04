Bayern München wil zwaar uitpakken op de transfermarkt en geeft al wat namen prijs

Het vertrek van Robert Lewandowski is nooit helemaal opgevangen bij Bayern München en ze willen zwaar uithalen in de komende transferperiode. De technisch directeur heeft al een lijstje met namen klaar.

Om volgend seizoen meer aanvallende kracht voor de dag te leggen, zoekt Salihamidzic een spits van wereldklasse. Dat bevestigde de technisc directeur na afloop van de uitschakeling aan de Duitse pers. "We weten wat we moeten doen op de transfermarkt. De situatie is duidelijk. Als we het komende seizoen ingaan met alleen Choupo-Moting, Mathys Tel, Thomas Müller en Sadio Mané als spitsen zou dat niet genoeg zijn."

Lewandowski maakte in de laatste drie seizoenen liefst 110 doelpunten (94 wedstrijden) in de Bundesliga. Daarmee had Bayern München een spits van absolute wereldklasse in huis. Dit missen ze dit seizoen, maar het lijstje met namen ligt klaar.

"Wie? Dat zal de komende weken blijken", gaf Salihamidzic aan. Daarmee voerde hij de druk op. Op korte termijn moet er een topspits naar Zuid-Duitsland komen. De technisch directeur gaf ook al wat namen prijs. "Of het nu Harry Kane, Victor Osimhen of Randal Kolo Muani is, er moet iemand komen."