In youth we trust? Zoveel kansen geven Pro League-teams aan hun eigen jeugd, verschillen zijn gigantisch

Geloven in de eigen jeugd? Dat doet het ene team al wat meer dan het andere. En dat is ook zo in de Jupiler Pro League.

De verschillen zijn enorm in de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League. Belfootstats bekeek de statistieken voor dit seizoen en kwam tot onthutsende cijfers. Hoeveel kansen krijgen de diverse spelers uit de eigen jeugd bij hun ploeg? Om als speler van de eigen jeugd te tellen, moet men minstens twee jaar hebben gespeeld bij de jeugdelftallen. RSC Anderlecht komt veruit het best uit de vergelijking. Zij gaven al vijftien spelers uit de eigen jeugd een kans dit seizoen, in totaal zijn ze goed voor liefst 45% van de speeltijd. De top-5 wordt vervolledigd door Cercle Brugge, Standard, Genk en Beerschot met allen iets meer dan 25% van de speeltijd. 🇧🇪 Minutes by club-trained players



ℹ️ club-trained: +2 years in the youth setup 🇧🇪 Minutes by club-trained players🥇 Anderlecht🥈 Cercle Brugge🥉 Standard4⃣ Genk5⃣ Beerschot6⃣ Oostende7⃣ Eupen8⃣ Gent9⃣ OH Leuven🔟 Charleroi❌ Kortrijk & Deinzeℹ️ club-trained: +2 years in the youth setup pic.twitter.com/LOLrgv9eGa — Belgian Football Stats (@BelFootStats) March 30, 2023 Daarna valt opnieuw een groot gat richting Oostende (14,7%) en de rest van het peloton. Helemaal onderaan het spectrum staan Deinze en Kortrijk met 0% speeltijd voor eigen jeugd. Ook Zulte Waregem, RWDM en Union SG horen onder meer bij de slechtere leerlingen van de klas volgens de statistieken.