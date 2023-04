Peter Verbeke reageert voor het eerst na vertrek bij Anderlecht en beschuldigingen in Humo-artikel

Peter Verbeke kreeg in het veelbesproken HUMO-artikel veel verwensingen naar zijn hoofd. De voormalige CEO van Anderlecht werd onder meer een 'nazi' genoemd.

Bij Eleven Insiders sprak Peter Verbeke voor het eerst sinds zijn vertrek bij Anderlecht. Onder meer op het veelbesproken HUMO-artikel. "Ik probeer daar niet te veel energie in te steken, want ik vind dat negatieve energie en verloren energie", zei Verbeke.

"Maar ik vind wel dat er daar een grens overschreden is. Vergeleken worden met een nazi… Dat zijn mensen die verantwoordelijk zijn voor zes miljoen doden, waaronder veel kinderen."

"Ik heb dat ook moeten uitleggen aan mijn tienjarige dochter. Ik vind dat een anonieme getuige, een voormalig werknemer, die zoiets vertelt… Dat is heel verregaand en ook dat een journalist dat zomaar overneemt. Ik ga mij daar ook heel hard tegen verzetten."

Photonews

Verbeke heeft dan ook een klacht ingediend bij de Raad voor Journalistiek en begrijpt dat Anderlecht een zaak heeft aangespannen. Maar begrip voor het artikel heeft hij dus allerminst.

"Ik heb een directe stijl, ik probeer de dingen altijd te benoemen en rechtuit te zijn. En, nogmaals, ik heb geen probleem als er kritiek is op mijn stijl of op transfers die we gedaan hebben."

"Maar iemand een nazi noemen, een psychopaat noemen en een artikel schrijven waar heel veel leugens en onwaarheden instaan, dat is voor mij een brug te ver. Ik ga mij vanaf nu altijd moeten verantwoorden, waarom iemand mij ooit een nazi genoemd heeft."