Hoe ziet het Belgische voetbal er in de toekomst uit? Lorin Parys heeft héél duidelijk idee over competitieformat

Volgend seizoen krijgen we (we nog maar eens) een nieuw competitieformat voor het Belgische profvoetbal. Al zal het in de nabije toekomst niét meer veranderen. Of toch niet als het van Lorin Parys zal afhangen.

Volgend seizoen telt de Jupiler Pro League nog zestien profclubs en zal play-off 1 opnieuw uit zes clubs bestaan. Ook in de Challenger Pro League zullen er zestien teams voetballen. Leuk extraatje voor de zogenaamde tweedeklassers: er kunnen tot drie clubs promoveren naar de hoogste afdeling van het Belgische profvoetbal. De modale voetbalfan krabt zich nog maar eens in de haren. De teller staat sinds 2016 op zes (!) verschillende competitieformats. Al moet het gezegd dat de coronacrisis daar mee verantwoordelijk voor is geweest. Niet alleen voor de supporters, maar ook voor Lorin Parys is het stilaan welletjes geweest. Zes verschillende formats op zo'n korte tijdspanne is simpelweg te veel “Zes verschillende formats op zo’n korte tijdspanne is simpelweg te veel”, aldus de CEO van de Pro League in Het Laatste Nieuws. “We willen de band met de fans verstevigen, maar dan moeten we ook stabiliteit hebben in de competitie. Het is mijn bedoeling om dit format te behouden voor een heel lange termijn. Al zijn het uiteindelijk de clubs die beslissen.”