Xavi reageert na zware pandoering van Barça tegen Real Madrid

FC Barcelona kreeg gisterenavond in het eigen Camp Nou een 0-4-bolwassing van Real Madrid. Xavi Hernandez moest met lede ogen aanzien hoe zijn spelers geen vuist maakten. Al dramatiseert de coach de nederlaag niet.

“Ik zoek geen excuses”, aldus Xavi Hernandez. “Real Madrid was beter. Maar ze waren ook de favoriet voor mij. Ze zijn nog steeds de regerende Champions League-winnaar, hé. We deden het niet slecht tot de 0-2. En vervolgens heeft een team als dat van Real geen medelijden.”

Voor een clubicoon van Barça is zo’n zware nederlaag in het eigen Camp Nou héél zwaar om te verteren. “Maar ik heb erger meegemaakt”, haalt Xavi de schouders op. “Het was een moeilijke avond, maar ik wil positief blijven. Weten jullie nog waar we vandaan komen?”