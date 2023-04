De fans van AA Gent gaan Londen veroveren

Nu donderdag staat de heenwedstrijd tussen AA Gent en West Ham United op het programma in de eigen Ghelamco Arena. De week nadien volgt de terugwedstrijd in Londen. AA Gent zal kunnen rekenen op een massale schare fans in de Britse hoofdstad.

Het zijn belangrijke weken voor AA Gent. Ze strijden nog volop voor een plek in de Champions Play-Off en tussendoor wachten de kwartfinales van de Conference League. Met West Ham hebben de Gentenaars niet de gemakkelijkste tegenstander geloot, maar wel een mooie affiche. Dit leeft ook bij de fans van AA Gent want maar liefst 3290 fans van de 'Buffalo's' reizen af naar de Londen om hun ploeg aan te moedigen. Hopelijk kan AA Gent komende donderdag al iets moois neerzetten zodoende de terugwedstrijd een spektakel kan worden waar de hoop op kwalificatie nog leeft.