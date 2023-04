Genk, Union of Antwerp? Marc Wilmots voorspelt de titelstrijd

Marc Wilmots heeft de nieuwe Belgische landskampioen al uitgesproken. Hij denkt dat het Union zal worden.

Momenteel staat KRC Genk aan de leiding in de Jupiler Pro League. Op 3 punten volgt Union en Antwerp staat met 8 punten minder 3e. Net voor de play-offs worden de punten nog gehalveerd en dan gaan we de eindfase in om de nieuwe landskampioen te bepalen.

Marc Wilmots vertelde in gesprek met La Dernière Heure wie zijn favoriet is. "Het is moeilijk, maar persoonlijk denk ik Union. De kern is bijzonder complementair en fysiek heel sterk. En ook individueel hebben ze kwaliteiten", verklaarde de voormalige bondscoach zijn keuze.

Union zal door hun succesvolle Europese campagne de komende 2 maanden wel nog extra wedstrijden spelen, terwijl Genk enkel nog in de competitie actief is en Antwerp nog de bekerfinale speelt. "Het zal op fysieke frisheid aankomen, maar Union heeft de kwaliteiten en in de breedte een sterke selectie. Zij zijn de sterkste ploeg."