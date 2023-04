Thalhammer wapent zich voor "do or die"-wedstrijd van KVO in degradatiestrijd

Het einde van de reguliere competitie nadert met rasse schreden. Niet veel mogelijkheden meer om punten te pakken, maar veel clubs hebben er wel nog nodig.

Eén van die clubs is KV Oostende. De Kustboys staan met nog 3 wedstrijden te spelen bij de laatste drie en degraderen virtueel naar de Challenger Pro League. KVO heeft nog minstens 4 punten nodig om zich te redden.

Zondag op het veld van STVV hoopt Oostende alvast met drie punten huiswaarts te kunnen keren. "We spelen een finale, een do or die-wedstrijd", klinkt het strijdvaardig bij trainer Dominik Thalhammer. "We moeten er alles uithalen. STVV is een lastige tegenstander en het zal niet makkelijk worden.

"Ze wachten hun kansen af om dan op het juiste moment toe te slaan. Dat betekent dat wij ook geduldig moeten zjjn in ons spel. Het begin van de wedstrijd zal enorm belangrijk zijn", klinkt het. "We zullen vechten tot de laatste seconde zolang we een kans hebben om ons te redden", besluit de Oostenrijker.

Als het niet lukt op het veld van STVV dit weekend, moet KV Oostende volgende week de drie punten thuis houden tegen OH Leuven. Op de laatste speeldag trekken ze naar Gent.