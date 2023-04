Verslagen maar nog niet volledig uitgeteld: Frederik D'Hollander en Zulte Waregem geloven nog in allerlaatste kans

Frederik D'Hollander en Zulte Waregem kunnen ook wel tellen. Ze geloven nog in hun allerlaatste kans, ondanks die optater van jewelste in Charleroi. Essevee moet nu 6 op 6 pakken.

Wat een klap voor Zulte Waregem zaterdagavond. Alle spelers zegen neer wanneer uitgerekend Damien Marcq de 3-2 in de linkerbovenhoek plaatste. Zulte Waregem staat nu dus vier punten achter op Eupen en dat is ook de volgende tegenstander.

"De situatie is duidelijk. We moeten twee keer winnen, simpel", heeft trainer Frederik D'Hollander zijn rekensommetje al klaar. "We weten dat we ons enkel met een 6 op 6 kunnen redden, maar we moeten eerst denken aan de verplaatsing naar Eupen."

Mentaal oplapwerk

Kunnen ze bij Essevee dan nog een keer de rug rechten? "Ik ga mentaal oplapwerk verrichten en de spelers doen geloven in het plan waar we mee naar daar trekken. Als je uitrekent hoe waarschijnlijk het is dat we ons redden, kan ik begrijpen dat ons praktisch geen enkele kans wordt toegedicht. Maar ik ben niet akkoord met die mening."

"Ik kan ook niet zeggen dat alles slecht verlopen is", blikt D'Hollander terug op de prestatie in Charleroi. "We speelden een zeer goede eerste helft en stonden op voorsprong. Maar zoals zo vaak dit seizoen maken we de match niet dood en betalen we de prijs."

Weerbaarheid

Alle goede wil ten spijt moest Essevee dus met lege handen huiswaarts. "We wisten dat het zwaar ging worden in de tweede helft, ook al komen we nog een keer terug in de match. Dat duidt op de weerbaarheid van de groep."