Voormalige spits van Racing Genk en Zulte Waregem kroont zich tot topscoorder aller tijden

In België was zijn passage geen groot succes, maar in Nederland wel. Gisteren slaagde hij erin om zich tot topscoorder van zijn club te kronen. Een unieke mijlpaal in zijn carrière.

Met twee doelpunten in de verloren thuiswedstrijd tegen Jong Ajax, heeft Glynor Plet de titel van topscorer aller tijden van Telstar te pakken. De 36-jarige spits moet deze eretitel nog wel delen met voormalig Telstar-speler Sander Oostrom. Plet maakte zijn 86ste en 87ste doelpunt voor Telstar. De spits komt met dat aantal naast Oostrom, die tussen 1987 en 1995 en van 2000 tot 2002 uitkwam voor de Nederlandse club. Plet heeft een aflopend contract bij Telstar maar het seizoen is nog niet gedaan. "Ik heb nog wat wedstrijden over, dus ik ga mijn best daarvoor doen", zei Plet, die tussen 2008 en 2010 bij Telstar speelde en in 2019 weer bij de club voegde. In België kwam Glynor Plet uit voor Racing Genk en Zulte Waregem. Een echt succes werd zijn Belgische passage niet. Voor de Limburgers kwam hij uit op 15 doelpunten op 41 wedstrijden. Voor Zulte Waregem vond hij 7 keer het net in 24 wedstrijden.