Nu ook dubieuze penaltyfases in Anderlecht - Westerlo én Antwerp - Cercle: "VAR maakt zich hopeloos belachelijk"

De storm van KAA Gent - Union SG en de penaltygevallen in die wedstrijd is nog niet gaan liggen, of er zijn alweer nieuwe gevallen met dubieuze strafschoppen opgedoken.

In Anderlecht - Westerlo ging de bal niet op de stip na handspel van Sardella in de grote rechthoek, in Antwerp - Cercle Brugge greep de VAR in na handspel van Somers: wél strafschop.

En dus stelden diverse supporters op de sociale media zich alweer (terecht) vragen bij de arbitrage en de VAR van dienst in de wedstrijden.

Verwarring

Het wordt ook steeds moeilijker om een en ander uit te leggen aan de supporters, zeker wat betreft de regels rond handspel.

Het Referee Department en Extra Time zullen op maandag ook wel hun duit in het zakje doen, net als verschillende (ex)-refs in de kranten.

Maar dat maakt de verwarring niet minder groot. Of moeten we 'Vervarring' zeggen in plaats van verwarring? Een bloemlezing ...

Belgische refs weten het zelf niet meer en als ze achter dat schermpje kruipen zijn ze nog erger dan op het veld. #antcer — Bjorn (@phzrbe) April 9, 2023

#ANTCER Ben zelf als Antwerp-sup een beetje verrast door deze strafschop. Maar het is hét weekend van de niet- of wel spookstrafschoppen precies. @ElevenBeNL @sporza #lelijkwinnnenisookwinnen — KennethVanCraeynest🔴⚪ (@KVCraeynest) April 9, 2023

Is it even inside of the penalty area? No clear answer from this camera angle. 🧐#ANTCER pic.twitter.com/Vp7jH5Nm5H — Cercle Brugge NWS (@CercleBruggeNWS) April 9, 2023

Een veel te strenge penalty tegen na een VAR-check uit bij een G5-ploeg. Uiteráárd. 😌 #ANTCER — Matteo Pestello (@mstamper) April 9, 2023

Belachelijke penalty. En weer een bepalende. #antcer — Filip Aerts (@FilipAertsDigi) April 9, 2023

Als dit penalty is, dan was het voor Westerlo daarstraks ook penalty #ANTCER #ANDWES — Lander (@Lander2024) April 9, 2023

Frappant handsspel in #AndWes en geen penalty. In #AntCer penalty omwille van het meest onnozele handsspel ooit. De VAR maakt zich weer hopeloos belachelijk.— Flemish Lion 🖤💛 ☠🇧🇪☠ (@vlaams_leeuwtje) April 9, 2023