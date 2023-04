Wat deden de jonkies van Anderlecht in kraker tegen Ajax?

In Amsterdam staat er in het paasweekend een absoluut toptoernooi voor de jeugd op het programma. Mét ook een Belgische ploeg.

Het was drie jaar geleden, maar de U17 mag opnieuw een Future Cup spelen in Amsterdam bij Ajax. En Anderlecht doet mee.

Na een zege tegen PSG (3-1) en gelijke spelen tegen FC Nordsjælland en Chelsea mocht paars-wit de halve finale spelen.

Daarin stond op paasmaandag Ajax - groepswinnaar in de andere groep - tegenover de Belgische hoofdstedelingen.

De U17 weerde zich als een duivel in een wijwatervat, maar kon uiteindelijk niet op tegen de Amsterdamse overmacht.

Troostfinale

Er werd met 2-0 verloren, waardoor het maximaal haalbare voor Anderlecht nu nog de derde plaats is op het prestigieus toernooi.

In de namiddag is er de troostfinale tegen Juventus of FC Nordsjælland. Die spelen maandagmiddag tegen elkaar.