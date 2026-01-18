David Hubert met de handen in het haar: plots drie (!) sterkhouders van Union geschorst

David Hubert met de handen in het haar: plots drie (!) sterkhouders van Union geschorst
Foto: © photonews
Union Saint-Gilloise heeft het nodige gedaan door met 1-0 te winnen van KV Mechelen. Maar opvallend: drie spelers pakten daarbij hun gele kaart te veel.

Aan het begin van het nieuwe jaar moet David Hubert geduld uitoefenen om over een volledig fitte kern te beschikken. Rob Schoofs miste de eerste twee wedstrijden vanwege ziekte. Christian Burgess was geschorst tegen KV Mechelen, maar keert terug voor de volgende wedstrijden.

Na de verplaatsing naar Bayern München op woensdag neemt de ploeg het op tegen OH Leuven, in een weerzien met Felice Mazzù. Drie spelers die zaterdagavond in de basis stonden, zullen die wedstrijd moeten missen.

Al enkele weken op de rand van schorsing

In tegenstelling tot Burgess (die zijn schorsing te danken had aan zijn uitsluiting op het veld van Cercle Brugge) gaat het bij Ross Sykes, Kevin Mac Allister en Anan Khalaili om een teveel aan gele kaarten. Opvallend dat plots drie spelers tegelijk hun vijfde geel pakken.

Met twee onbeschikbare centrale verdedigers wordt de terugkeer van Burgess dus bijzonder belangrijk. De Engelse verdediger is samen met Guillaume François de enige speler in de huidige kern die nog actief was onder Felice Mazzù. Die laatste kent ook Louis Patris bijzonder goed, die zou kunnen profiteren van de schorsing van Khalaili.


Ook op blessurevlak eiste de wedstrijd van zaterdag zijn tol. David Hubert, die zelf eveneens zijn ex-club zal terugzien, gaf op zijn persconferentie een stand van zaken over de schade.

Union SG

