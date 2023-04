Wie gaat naar Europe Play-offs? Dit zijn alle mogelijke scenario's en programma van de kanshebbers

De strijd om de degradatie is zo goed als gestreden. En als AA Gent geen gekke dingen doet in zijn laatste twee wedstrijden houden ze Club Brugge uit de Champions' Play-offs. Maar het interessantste wordt waarschijnlijk nog de strijd om de plaatsen in de Europe Play-offs.

Daarin komen dus waarschijnlijk ook Club Brugge en Standard te zitten. Maar daarachter zijn er nog vier ploegen die in aanmerking komen voor plaatsen zeven en acht. Charleroi (zelfs zonder te herspelen match) en Westerlo staan er het best voor. Westerlo: Club en Seraing Westerlo heeft twee punten voorsprong op Charleroi, drie op Anderlecht en vijf op Cercle. Westerlo krijgt wel Club Brugge op bezoek komend weekend en speelt op de laatste speeldag bij het reeds veroordeelde Seraing. Charleroi: Standard en Genk Charleroi heeft één punt voorsprong op Anderlecht en drie op Cercle. Maar hun programma voor de laatste twee speeldagen is loodzwaar. De Carolo's van Felice Mazzu moeten deze week naar aartsrivaal Standard, dat op kruissnelheid is. En op de laatste speeldag ontvangen ze leider Genk, die als leider - met de bijbehorende voordelen - aan de play-offs willen beginnen. Charleroi rekent wel nog op het BAS, dat woensdag zijn verdict zal vellen over de wedstrijd tegen KVM. Anderlecht: Genk en KV Mechelen Anderlecht heeft sinds gisteren zijn lot niet meer in eigen handen en staat voor de loodzware verplaatsing naar Genk. Op de laatste speeldag mag het op drift zijnde Malinwa normaal geen probleem vormen. Als iedereen op 15 zeges eindigt, heeft Anderlecht wel het voordeel van het doelpuntensaldo. Cercle Brugge: STVV en Zulte Waregem Cercle heeft wel twee haalbare kaarten, maar moet dus de grootste achterstand overbruggen. Met STVV en Zulte Waregem krijgen ze twee ploegen die normaal nergens meer voor te spelen zullen hebben. Essevee is volgend weekend waarschijnlijk mathematisch zeker van de degradatie. Doelpuntensaldo Als er verschillende ploegen met hetzelfde aantal punten eindigen en ook een gelijk aantal zeges, dan geeft het doelpuntensaldo de doorslag. Westerlo: +8 Charleroi: 0 Anderlecht: +7 Cercle: +1 © Voetbalkrant.com

