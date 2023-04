Toppers voor Lawrence Visser en Erik Lambrechts op levensbelangrijke speeldag

Zowel bovenaan als onderaan het klassement wordt het stilaan het absolute uur van de waarheid. In diverse wedstrijden kan de beslissing vallen.

Als Gent wint en Club Brugge verliest bijvoorbeeld, of als Eupen wint van Zulte Waregem, kan er veel beslist worden.

De Belgische voetbalbond maakte alvast de aanduidingen bekend voor de erg belangrijker 33e speeldag dit weekend.

Lawrence Visser kreeg de Waalse clash tussen Standard en Charleroi op zijn bord geserveerd, de topper tussen Genk en Anderlecht is voor Erik Lambrechts.

Alle aanduidingen voor speeldag 33 op een rijtje:

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/78APG7Adjh

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaWpw pic.twitter.com/4jd2n9IZel