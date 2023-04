D'Hollander bijzonder cru bij Zulte Waregem: "Die mocht meteen vertrekken"

Zulte Waregem staat dit weekend voor de wedstrijd van de laatste kans. Het moet winnen tegen KAS Eupen om kans te blijven maken op het behoud.

Vorig weekend liep Zulte Waregem in de slotfase tegen een verliezend doelpunt van Charleroi aan. Ex-speler Damien Marcq bezorgde Frederik D’Hollander en zijn spelers bij Essevee een enorme kater. “Meteen na het laatste fluitsignaal in Charleroi heb ik de knop al omgedraaid”, citeert Het Nieuwsblad Frederik D’Hollander op zijn persbabbel.

Bij het begin van de trainingen deze week stelde de trainer van Zulte Waregem de situatie over het behoud bijzonder cru tegen zijn spelersgroep. “Dinsdagochtend heb ik het ook de jongens meteen duidelijk gemaakt: wie er niet in gelooft, mocht meteen vertrekken. Ik was er evenwel gerust op want ik weet dat iedereen nog wil knokken.”

Eupen wordt alles of niks. “Do or die, match van de waarheid, kies maar hoe je deze partij wil omschrijven. We weten wat er op het spel staat maar deze week had ik op training echt het gevoel dat iedereen ook echt wel er in gelooft dat we dit Eupen kunnen verslaan.”

De steun aan het team blijft ontzettend groot. “Zo is het onvoorstelbaar hoeveel berichtjes ik krijg van mensen uit Waregem en omgeving om ons een hart onder de riem te steken. Zo zullen er ook al minstens 500 fans mee afreizen naar Eupen.”