Hein Vanhaezebrouck geeft update over blessures bij Gent na zware match tegen West Ham

KAA Gent sleepte donderdag een mooi gelijkspel uit de brand tegen West Ham United in de Conference. Maar zondag trekt Gent al naar KV Mechelen.

West Ham was donderdag de grote favoriet tegen Gent en kwam ook 0-1 voor, maar Cuypers zorgde nog voor de gelijkmaker. Daardoor behouden de Buffalo's hun kansen op de halve finale in de Conference League.

Bij Gent kon Tarik Tissoudali ook zijn eerste minuten van het seizoen maken in de Conference League. Hij komt langzaam terug en zal wellicht tegen de play-offs weer hele wedstrijden kunnen spelen.

De ziekenboog van KAA Gent loopt ook stilaan leeg, enkel Andrew Hjulsager en Darko Lemajic zijn nog geblesseerd. "Ze werken geleidelijk verder aan hun terugkeer op het terrein, maar sloten nog niet aan bij de groep", zei Vanhaezebrouck op zijn persconferentie voor de match tegen KV Mechelen.

Geen extra blessures

Want zondag trekt Gent al naar Mechelen, waar het zijn plek in de top vier verdedigt. En de match tegen West Ham lijkt niet voor extra problemen te hebben gezorgd qua blessures.

"Of we ongeschonden uit de strijd zijn gekomen? Op het eerste gezicht valt het wel mee. Er zijn hier en daar wat kleine zaken, wat logisch is na zo'n een wedstrijd. Blikschade, zou ik zeggen. Ik denk niet dat we zware tegenvallers hebben opgelopen."