Hein Vanhaezebrouck ziet wat gebeuren bij KV Mechelen: "En dat om tegen KAA Gent te spelen"

KAA Gent speelt na de Europese wedstrijd tegen West Ham United zondag in de Jupiler Pro League tegen KV Mechelen.

Steven Defour liet eerder vandaag weten dat KV Mechelen tegen KAA Gent een goede prestatie wil neerzetten om zo vol vertrouwen zichzelf klaar te stomen voor de bekerfinale van eind deze maand tegen Royal Antwerp FC.

Hein Vanhaezebrouck kijkt op van wat hij ziet gebeuren bij KV Mechelen. “Ik hoor nu dat bij hen iedereen opgeroepen wordt om elkaar scherp te krijgen. Ik hoor zelfs dat Verstraete terug zou keren. Alles wordt aangehaald om opnieuw scherpte in die groep te krijgen”, zegt Vanhaezebrouck op zijn persconferentie, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Volgens Vanhaezebrouck is dat wel enkele weken anders geweest. Hij rekent er ook niet op dat club Brugge een steek zal laten vallen op bezoek bij Westerlo. KAA Gent kan dan ook alleen maar naar zichzelf kijken, ook al wordt het niet evident.

Voor Vanhaezebrouck is dit seizoen al een succes op zich. “Als je ziet welk seizoen we hebben meegemaakt en hoeveel mensen we hebben gemist, dan is het een half mirakel als we de top-vier zouden halen. Nu zijn we er zo dichtbij, dus laten we het nu maar proberen te bereiken. Het is na match 34 dat het beslist wordt. Ik wil geen herhaling van vorig seizoen. Toen liep het mis op de voorlaatste speeldag, dat willen we voorkomen.”