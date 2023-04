Domenico Tedesco laat zich uit over geval Lukaku: "Een echte schande"

Romelu Lukaku slikte eerder deze week een opvallende rode kaart na het vieren van een doelpunt. Het was een antwoord op racistische bejegeningen. Ook bondscoach Tedesco roert zich.

Tegen Juventus werd Romelu Lukaku opnieuw het slachtoffer van racistische gezangen en kreten. En uiteindelijk was het Big Rom zelf die werd uitgesloten.

Bondscoach Domenico Tedesco heeft zich ook uitgelaten over de zaak. En hij is toch wel streng voor de Italianen.

© photonews

Tedesco geeft aan dat hij deze week al aan de telefoon hing met Lukaku om hem veel steun te betuigen in moeilijke tijden.

"Racisme heeft nergens in deze wereld zijn plaats, en al helemaal niet in het voetbal", is hij duidelijk in een interview bij RTL.

Schande

"Ik ben teleurgesteld voor Romelu zelf. En voor de impact die deze situatie heeft, het is een echte schande."

Tedesco geeft verder wel aan dat hij weet dat Romelu Lukaku intelligent genoeg is om te weten dat het maar over een deeltje van de supporters gaat die zo zijn.