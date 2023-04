Prototype van toekomstige Anderlechtspeler: "Zo belangrijk in het moderne voetbal"

RSC Anderlecht bouwt verder aan de toekomst. Voor CEO Sports Jesper Fredberg is het duidelijk hoe het prototype van de toekomstige Anderlechtspeler eruit ziet.

Anders Dreyer. Voor Fredberg is dit het type speler dat Anderlecht nodig heeft in de toekomst. In januari werd hij weggeplukt bij Midtjylland en van die beslissing hebben beide partijen nog geen seconde spijt gehad.

Tegen AZ Alkmaar deelde hij een assist uit die mee voor de 2-0-overwinning zorgde. “Ik voel me goed bij Anderlecht”, zegt Dreyer aan Gazet van Antwerp. “De afgelopen twee weken was het misschien iets minder, maar ik blijf werken voor het team.”

Het spelsysteem van Anderlecht ligt hem ook helemaal. “We zetten hoog druk en ik loop gemiddeld twaalf tot dertien kilometer per match. Dat is zo belangrijk in het moderne voetbal. Voor mij was het een goeie zet om van Midtjylland te verhuizen naar een Belgische topclub. Dankzij het hogere niveau was ik recent ook weer Deens international.”