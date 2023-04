Hein Vanhaezebrouck zoals enkel hij dat kan: "Ik was er niet, dus ik weet het niet"

KAA Gent scoorde met het gelijkspel tegen West Ham United in de Conference League punten in het dossier van de zoektocht naar een nieuwe investeerder.

Een plaatsje in de top vier voorlopig en nog altijd up and running in de Conference League. KAA Gent beleeft een mooi seizoenseinde en het kan nog mooier worden.

In de bestuurderskamers zullen ze het heel graag zien bij de Buffalo’s, zeker nu de club op zoek is naar een investeerder om KAA Gent naar een volgend niveau te tillen.

Hein Vanhaezebrouck kan het alvast niet laten om nog eens de flauwe grapjas erover uit te hangen. “Na onze goede wedstrijd tegen een Premier League-team dacht ik dat er file zou zijn op de parking van de Ghelamco”, lacht hij bij Het Laatste Nieuws.

“Dat de investeerders in de rij zouden staan, knipoogde Hein Vanhaezebrouck. Zó een prestatie in een Europese kwartfinale lijkt mij een aanleiding om te zeggen: 'Oké, het gaat de goede kant uit met AA Gent.' Maar goed, ik was hier niet deze ochtend, dus ik weet niet of er een rij stond.”