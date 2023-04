Frustratie groot bij fans van Antwerp en Westerlo na verplaatste wedstrijd op slotspeeldag

Eleven Sports besliste om twee wedstrijden van de slotspeeldag toch niet om 18.30 uur, samen met alle andere matchen, te laten doorgaan.

De wedstrijd tussen STVV en Antwerp blijft op zondag, maar wordt verplaatst naar 13.30 uur. Westerlo moet zelfs de dag ervoor in actie komen, om 18.15 uur op bezoek bij Seraing.

Voor Dominik Van Landeghem, woordvoerder van de Federatie van Antwerp Supporters Clubs (FASC) onbegrijpelijk en frusterend. Het gaat in totaal om bijna 1.200 supporters. Een bus enkele uren verzetten is meestal geen optie, omdat die ‘s ochtends voor andere ritten gebruikt worden. Maar er is meer. “Sommigen onder ons werken overdag, of nemen deel aan de Antwerp 10 Miles”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

In Luik voor het duel tussen Seraing en Westerlo heeft het vooral te maken met de wielerwedstrijd Luik-Bastenaken-Luik. “We hadden al een vermoeden dat onze wedstrijd om die reden verplaatst zou worden”, zegt Jorn Van Rillaer, voorzitter van het Westels Supporters Platform.

Toch is het begrip richting Eleven Sports bijzonder klein. “Het is een schande. Niet alleen de fans moeten hun weekend nu helemaal terug omgooien, alle bussen waren vastgelegd voor zondagavond. Hopelijk zijn er nu zaterdag voldoende bussen en chauffeurs beschikbaar. Anders hebben we een groot probleem.”