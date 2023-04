Krijgt KV Oostende opeens een héél stevig duwtje in de rug? 'Investeerders achter rijkste voetbalclub ter wereld hebben interesse in degradant'

KV Oostende degradeerde afgelopen weekend uit de Jupiler Pro League. De West-Vlamingen willen de nodige hervormingen doorvoeren en zo snel mogelijk beginnen aan de terugkeer. En er wordt meteen werk gemaakt van die plannen.

Het Nieuwsblad weet dat Pacific Media Group - de eigenaars van KV Oostende liggen zwaar onder vuur bij de fans - actief op zoek is naar een overnemer. En er staan enkele héél interessante gesprekken op de agenda.

Fosun Group werd eerder al in verband gebracht met The Kustboys. De Chinese investeerdersgroep bezit onder meer Wolverhampton Wanderers. Maar ook Bill Foley heeft interesse. De Amerikaan ziet in KVO de ideale aanvulling op AFC Bournemouth.

Héél véél geld

Maar dat is niet alles. Ook Public Investment Group heeft interesse. De Saoedische investeringsgroep is wereldberoemd sinds de overname van Newcastle United. The Magpies werden op slag de rijkste voetbalclub ter wereld. Het zou de wederopstanding van Oostende alvast een serieus duwtje in de rug geven…