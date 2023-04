Niet één, maar twee belangrijke knopen doorgehakt: de toekomst van Refaelov ligt hier

Lior Refaelov heeft een héél belangrijke knoop doorgehakt over zijn toekomst. Of beter gezegd: twee knopen. Zijn toekomst krijgt stilaan vorm.

Dit is wél al zeker: Lior Refaelov stopt na het seizoen niet met voetballen. Bovendien zal de aanvallende middenvelder van RSC Anderlecht sowieso actief blijven op de Belgische velden. Het contract van Rafa bij paars-wit loopt aan het einde van het seizoen af.

De Israëliër wil daar graag een vervolg aan breien, maar de onderhandelingen baarden voorlopig een muis. Refaelov wil dezelfde voorwaarden, terwijl de financiële situatie van paars-wit dat niet toelaat.

“Maar stoppen is na dit seizoen geen optie”, schermt Refaelov in de Israëlische media met de interesse van Sporting Charleroi. “Ik voel me fysiek nog steeds geweldig en ik geniet van elke minuut op het veld.”

Bovendien is een terugkeer naar zijn thuisland ook niet aan de orde. “Gal en ik zijn getrouwd in België én onze kinderen zijn hier geboren. Bovendien heeft Gal het druk met haar bedrijf en ben ik gelukkig in België.”