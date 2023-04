Fans bijzonder boos, Eleven reageert na opmerkelijke beslissing één week op voorhand (en heeft ook goed nieuws)

De fans van Westerlo en Antwerp werden door de Pro League voor een voldongen feit gesteld: hun laatste uitmatch werd verplaatst. Dat betekent dat er organisatorisch wel een probleem is gerezen.

De fans halen aan dat het bijna onmogelijk is om de supportersbussen een week op voorhand nog te verschuiven. Die van Antwerp gaan met 22 bussen richting Stayen en die moeten dus allemaal in de voormiddag op zondag al beschikbaar zijn.

Het is natuurlijk op vraag van Eleven dat die matchen verschoven worden. Ze willen alles kunnen coveren, maar dat kon niet vroeger beslist worden. "In tegenstelling tot vorige seizoenen waarin er voor de voorlaatste speeldag al veel beslist was, hadden alle wedstrijden dit seizoen op speeldag 33 nog inzet."

"De kalendermanager kon dus niet vroeger schuiven met de wedstrijden van speeldag 34", zegt Jan Mosselmans, COO van rechtenhouder Eleven, in HLN.

Kalender zondag al bekend

"Het is niet alleen de rechtenhouder die beslist. Er zijn ook de politiezones, de Pro League en de kalendermanager. Om de fans de mogelijkheid te geven hun komende weken te plannen, zal de kalender van de play-offs nu zondagavond al bekendgemaakt worden."