Geert De Vlieger ziet de sportieve én extra-sportieve malaise bij Club Brugge met lede ogen aan: "Het probleem is groot"

Club Brugge heeft zijn lot niet meer in eigen handen wat play-off 1 betreft. En dat is toch wel heel opvallend. Wat is er gebeurd?

"Club Brugge is sportief het spoor een beetje bijster geraakt", is Geert De Vlieger duidelijk bij De Tafel van Vier. "Het is een beetje zonde dat ze niet langer vastgehouden hebben aan de gewaagde keuze voor Carl Hoefkens." "Het probleem is misschien ook dat er intern wat onenigheid ontstond. Ze lopen al een heel seizoen achter de feiten aan en de stabiliteit, de sportieve hoogdagen, ... Dat lijkt nu allemaal in duigen te vallen." "Als supporter van Club Brugge doet dit pijn", was ook Delphine Lecompte duidelijk. "Indien mijn favoriete ex-Clubspeler Charles De Ketelaere er nog had geweest, dan was het zover niet gekomen." Probleem Mannaert En dan is er nog het drankprobleem van CEO Vincent Mannaert: "Het probleem is groot", beseft Geert De Vlieger. "Dat merk je ook aan de communicatie. Je bent als club altijd het kwetsbaarst als het niet goed loopt. Het probleem van Vincent, dat is al een paar jaar aan de gang. Nu zit je met sportieve én extrasportieve probleen."