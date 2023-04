Mannaert bijt van zich af na rampzalig seizoen én geflopte recordtransfer: "Financiële kater? We sluiten ons jaar af met ongezien eigen vermogen"

Club Brugge draait een rampzalig seizoen. De regerende landskampioen speelt geen enkele rol in het titeldebat en zag recordaankoop Roman Yaremchuk floppen. Al maakt Vincent Mannaert zich geen zorgen.

Club Brugge betaalde afgelopen zomer zestien miljoen euro voor Roman Yaremchuk, maar de aanvaller kreeg inmiddels al de boodschap dat hij op zoek maar naar een nieuwe club. Dat kan je HIER nog eens nalezen. Ook op de vetpotten van de Champions League - de voorbije jaren een zekerheid in het Jan Breydelstadion - moet blauw-zwart volgend seizoen niet rekenen.

“Maar we verkopen nog steeds voor meer geld dan dat we kopen”, maakt Vincent Mannaert zich in HUMO geen zorgen. “Financieel hebben we er nooit zo goed voorgestaan. We zullen het jaar afsluiten met tachtig miljoen euro aan eigen vermogen. Naast de overheid zijn we één van de grootste werkgevers uit de regio. Daar ben ik trots op.”