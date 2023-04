Axel Witsel reageert op zijn niet-selectie voor Rode Duivels door Domenico Tedesco

Domenico Tedesco voerde een eerste verjonging door bij de Rode Duivels. Axel Witsel was één van de slachtoffers.

Vorige maand riep de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco de Rode Duivels voor het eerst samen. In zijn selectie was er geen plaats voor Axel Witsel. De middenvelder van Atletico Madrid was onder Roberto Martinez een vaste waarde.

Met Amadou Onana en Roméo Lavia trok Tedesco volop de kaart van de jeugd op het middenveld. “Het is niet het einde van de wereld. Er zijn veel belangrijkere dingen dan een selectie voor de nationale ploeg”, zei Witsel bij Eleven Sports. “Natuurlijk had ik er wel op gerekend, ik wou deel uitmaken van deze ploeg, maar helaas was dat niet het geval.”

Witsel had vooraf een gesprek met Tedesco, maar kreeg geen belletje om te zeggen dat hij niet bij de selectie zat. Hans Vanaken kreeg dat bijvoorbeeld wel.

“We hadden een goed gesprek voor de selectie, na zijn keuze heb ik hem niet meer gehoord. Voor zijn keuze hadden we elkaar gezien, het was een goed gesprek met veel onderling respect.”