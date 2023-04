'Speler en Club Brugge worden gestraft omdat hij voor transfer kiest'

De eerste zomeraanwinst van Club Brugge ligt al een tijdje vast, maar bij zijn huidige club is dat duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten.

Dat Victor Barbera volgend seizoen bij Club Brugge speelt lijkt al een uitgemaakte zaak. Het is enkel nog wachten op de officiële aankondiging van de deal.

Club Brugge neemt Barbera transfervrij over van FC Barcelona. Volgens Barça Times heeft Barbera het nieuws drie weken geleden aan zijn huidige werkgever laten weten.

Dat werd hem niet bepaald in dank aanvaard, want sinds die aankondiging bij FC Barcelona is Barbera niet meer opgenomen in de selectie. Een fikse straf voor de youngster.

Geen goed nieuws dus voor Club Brugge ook, want als Barbera de komende maanden niet meer speelt, dan wordt ook blauwzwart stevig gestraft.

Deze zomer zullen ze een speler in handen krijgen die helemaal uit vorm zal zijn. En precies dat wou Club Brugge met de transfer van Barbera vermijden.