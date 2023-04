Vader van toptalent dat Anderlecht inruilt voor KAA Gent doet zijn zegje

De 15-jarige vleugelspeler Mael Debondt tekende deze week zijn eerste profcontract bij KAA Gent en verlaat na dit seizoen RSC Anderlecht.

Anderlecht ziet opnieuw een toptalent vertrekken. Mael Debondt, amper 15 jaar oud, is vanaf volgend seizoen een Buffalo. De speler vertrekt na dit seizoen bij paarswit.

Aan de kranten van Sudinfo deed vader Patrice Debondt het verhaal van zijn zoon die tot 2017 bij Sporting Charleroi speelde vooraleer hij naar RSC Anderlecht trok.

Nochtans was het zijn droom om in het eerste elftal van RSC Anderlecht te spelen. “Maël stelt zichzelf telkens doelen: Anderlecht, de nationale ploeg, een profcontract”, klinkt het.

Dat laatste lukte echter niet. “Hij speelde enkele dagen geleden een vriendschappelijke wedstrijd met de U23, maar het aanbod vanuit het opleidingscentrum was niet echt duidelijk en interessant.”

In Gent kregen ze een totaal andere indruk. “In Gent werden we ontvangen door Michel Louwagie, de algemeen directeur van de club. Dat is een groot verschil”, laat vader Patrice duidelijk weten.