'Club Brugge staat dicht bij eerste zomeraanwinst en troeft Genk, Gent en Anderlecht af'

Club Brugge staat dicht bij een eerste transfer. De Pool Michal Skoras zou namelijk naar Brugge komen.

Club Brugge wordt al even gelinkt aan de Poolse flankaanvaller Michal Skoras (23) van Lech Poznan, de club van John van den Brom. Volgens het Poolse Interia Sport zou Club nu weer een stap dichter zijn bij de komst van Skoras.

Skoras doet het dit seizoen uitstekend bij Lech Poznan met 15 goals en 6 assists in 47 matchen. Hij scoorde onder meer 5 keer in de Conference League en ook 12 keer in de Poolse competitie.

Persoonlijk akkoord

Daarmee zou Club onder meer Genk, Gent en Anderlecht aftroeven. Club Brugge zou tussen de 6 à 7 miljoen euro betalen voor Skoras, die volgens Transfermarkt ook diezelfde waarde heeft.

Lech Poznan zou wel nog een stevig doorverkooppercentage en enkel bonussen bedongen hebben. Skoras zou volgens Interia Sport ook al een persoonlijk akkoord hebben met Club Brugge.