Vincent Mannaert krijgt opvallend veel steun van voormalige medewerker

Vincent Mannaert zat deze en vorige week in het oog van de storm nadat hij in HUMO een openhartig interview gaf over zijn alcoholverslaving.

Vincent Mannaert en alcohol, het is niet de eerste keer dat de link voor problemen zorgde. Ook nu weer en het lijkt alsof hij bij Club Brugge aan zijn allerlaatste kans bezig is. Nochtans lijken er over zijn werk geen vraagtekens te zijn. Dat vertelt Hannes D’Hoop, die bij Club van 2016 tot 2021 als Legal Officer voor Mannaert werkte.

“Ik kan alleen maar zeggen dat hij ondanks zijn probleem nóóit echt uit zijn rol is gevallen. Ik heb nog altijd alle bewondering voor Vincent: de hardst werkende voetballeider die ik ken, de strafste en meest kritische ook. Uiterst intelligent ook en vaak met de juiste, revolutionaire ideeën, ook binnen de Pro League”, klinkt het bij kw.be.

Al waren er ook wel signalen die minder positief waren, vaak op het randje. “Al kon Vincent hard zijn voor zijn medewerkers, volgens mijn ervaring bleef hij altijd inhoudelijk correct. Veeleisend, ook voor zichzelf, want ceo zijn van Club Brugge is pure topsport.”

Volgens D’Hoop is het doodjammer dat Mannaert de fles als uitlaatklep nodig had, maar over het werk kan hij alleen maar positief zijn. Ook de openhartigheid over zijn probleem verdient volgens D’Hoop respect.