'Zulte Waregem legt hoop geld op tafel om behoud af te dwingen'

De dag van de waarheid is er voor Zulte Waregem. Het moet vandaag vol aan de bak om het behoud in de Jupiler Pro League af te dwingen.

Zulte Waregem weet wat het moet doen. Eerst en vooral moet het de West-Vlaamse derby tegen Cercle Brugge zelf weten te winnen. Dan moet het op wat hulp van dat andere Brugge rekenen ook. Als Club wint van KAS Eupen en Zulte Waregem wint zelf, dan is Essevee gered.

En dat mag de club wat kosten. Volgens verschillende makelaars, zo schrijft Het Nieuwsblad, dat er al in januari een stevige premie werd afgesproken. Als de spelers het behoud weten af te dwingen dan mogen ze 500.000 euro onder elkaar verdelen.

Niet iedereen zal hetzelfde bedrag krijgen. Dat hangt af van wie meer of minder bijdroeg aan het behoud. Toch denkt Het Nieuwsblad dat er voor elke speler al snel 10.000 euro of meer op tafel zal liggen.

Of dat nodig is om de spelers te motiveren is maar zeer de vraag. Zulte Waregem toonde het hele seizoen al veel strijdlust, dus enkel de centen zullen het verschil wellicht niet maken.