Stef Wijnants waarschuwt Genk voor titelstrijd: "Dat zal je nodig hebben wil je kampioen worden"

Dat KRC Genk het tegen Sporting Charleroi moeilijk zou hebben wist iedereen op voorhand. En zo gebeurde het ook.

Sporting Charleroi kon nog naar de Europe Play-Offs, waardoor het KRC Genk met het mes tussen de tanden ontving. Hun doel lukte uiteindelijk niet, want het laatste ticket ging naar Cercle Brugge. De 2-2 was al bij al een goed resultaat voor de Limburgers ook al was het voetballend niet top.

“Toch wil ik KRC Genk vooral proficiat wensen. Het is nu al zeker van Europees voetbal, waarmee het een belangrijk doel uit het begin van het jaar kan afvinken. Genk heeft een geweldig regulier seizoen afgewerkt”, zegt analist Stef Wijnants aan Het Belang van Limburg.

Maar plots staat daar ook Club Brugge in play-off 1, een scenario waar niemand mee rekening hield. En Wijnants verwacht heel erg veel van de West-Vlamingen nu ze zonder druk kunnen spelen. Te beginnen op de eerste speeldag in Genk al. Blauwzwart kan meteen de toon zetten.

“De focus kan vanaf nu volledig naar de titelstrijd, die erg spannend belooft te worden. Zo stond Antwerp ooit op vijftien punten, nu zijn dat er twee. Union klimt zelfs op gelijke hoogte. Genk zal dus meer geweldige prestaties nodig hebben zoals die tegen Anderlecht, wil het kampioen worden. Zeker omdat ik Club Brugge ook nog niet helemaal uittel”, besluit Wijnants verrassend.