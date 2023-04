Er loopt nu al een onderzoek in drie landen tegen hem, maar ondertussen nog zaakjes gedaan met Club Brugge, Union, Gent, Standard, ...

Na België en Frankrijk is het de beurt aan Engeland om een onderzoek in te stellen tegen ... Mogi Bayat.

Het is The Athletic dat naar buiten bracht dat de Engelse voetbalbond FA een onderzoek is gestart tegen Mogi Bayat.

Zijn relatie met Lorenzo Gallucci wordt onderzocht. Gallucci was directeur bij Hornets Investment, moederbedrijf achter Watford. Tegelijk had Gallucci twee andere holdings onder zich die samenwerkten met MB Foot, een bedrijf van Mogi Bayat.

© photonews

Gallucci zou zelfs een aandeel hebben gehad in MB Foot en volgens de reglementen van de FA mag een club geen belang hebben in een derde partij of omgekeerd.

Watford claimt dat er in de relatie tussen Gallucci en Bayat niets verkeerds is gebeurd. Bayat zou enkel betaald zijn voor hulp bij transfers en contracten.

Transferhulp

Voor Bayat is het wel een nieuwe rechtzaak die boven zijn hoofd hangt. Hij is al een van de hoofdverdachten in 'Operatie Propere Handen', waarin nog geen definitieve uitspraak is.

En ook voor zijn werk bij Nantes kreeg hij onlangs nog te horen dat er een zaak tegen hem loopt voor zaken als illegale uitoefening van het beroep van spelersmakelaar, witwassen en bendevorming.

Het maakt dat zowat alle clubs waar Bayat nauwe banden mee had ondertussen op een of andere manier onderdeel zijn geworden van een onderzoek.

Nog steeds actief

Of het clubs zal tegenhouden alsnog zaakjes te doen met de makelaar? Dat is nog maar de vraag, want ook in België was hij de afgelopen jaargang nog zeer actief.

Afgelopen zomer bemiddelde hij in de transfer van Casper Nielsen van Union SG naar Club Brugge, hij behartigt de belangen van Felice Mazzu en deze winter hielp hij Ibrahim Salah van KAA Gent naar Rennes en Selim Amallah van Standard naar Valladolid.