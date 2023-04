Bikkelharde kritiek op supporters Anderlecht na gedoe tegen Mechelen: "En dan met 20 man met bivakmutsen tegen zes stewards gaan duwen ..."

Het was dit weekend opnieuw hommeles in Anderlecht voor, tijdens en na de wedstrijd tegen KV Mechelen. En daar valt wel iets over te zeggen.

Sam Kerkhofs - zelf groot Anderlechtsupporter - begrijpt niet waarom er ook tijdens de wedstrijd zoveel acties worden gevoerd. "We konden op een bepaald moment virtueel in play-off 2 terechtkomen. Als je tijdens de wedstrijd je ploeg niet kan supporten, kom dan niet naar het stadion. Toch?", klonk het streng in 90 Minutes. "Dat je spandoeken maakt en voor en na de wedstrijd Wouter Vandenhaute wil buitenroepen? Als dat je mening is en het is vredig en met respect geen enkel probleem." "Maar tijdens de match sijpelde het geloof uit de groep. En dat is dan wel zeer kwalijk van de fans dat ze dan zo'n dingen roepen." Stewards wegduwen "In de 90 minuten moet je voor de wedstrijd gaan. Zeker als er ook gewoon nog voor iets gespeeld wordt. We waren nergens meer na de rust." "En dan met 20 man met bivakmutsen tegen zes stewards gaan duwen aan een poort. Ik hoop dat die mannen inzien als ze de beelden terugzien dat het niet zo stoer is of vet als ze dachten. Ze kregen ze ook niet weggeduwd."