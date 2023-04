'AA Gent doet er goed aan hem zo snel mogelijk te verkopen'

De financiële situatie zorgt ervoor bij AA Gent dat ze bepaalde contracten van spelers zullen moeten herbekijken en de nodige spelers moeten verkopen om financieel gezond te blijven. De Buffalo's misten al Play-off 1, maar kunnen nog voor grotere moeilijkheden komen te staan.

Volgens een anonieme makelaar die sprak met La Dernière Heure is het belangrijk om Emmanuel Gift Orban zo snel mogelijk te verkopen en de nodige miljoenen te ontvangen. De aanvaller heeft zich in de kijker gespeeld in Europa en staat bij verschillende clubs op het verlanglijstje.

De 20-jarige Nigeriaanse spits kan Gent minstens 10 miljoen euro op leveren. De makelaar zegt dat de Buffalo's beter eieren voor hun geld kiezen en hem zo snel mogelijk van de hand doen. Volgens hen zal de waarde van de aanvaller alleen maar dalen en zit hij al over zijn piek heen.

Er is al gebleken uit verschillende wedstrijden dat de spits moeilijk met zijn rug naar doel kan spelen en niet altijd even zuiver is in het samenspel. Hij heeft de nodige tactische en technische tekortkomingen. Voor zijn ontwikkeling zou het goed zijn om naar een Europese subtopper te trekken en zo la Gantoise de nodige miljoenen op te leveren.