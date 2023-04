Beker en/of titel? Sven Jaecques resoluut over wat mag en moet voor Antwerp

Royal Antwerp FC komt in de laatste rechte lijn van het seizoen. The Great Old heeft nog altijd uitzicht op de dubbel.

Nog twee hoofdprijzen zijn er te verdelen in het Belgische voetbal en die zouden wel eens allebei naar Royal Antwerp FC kunnen gaan. Sven Jaecques is duidelijk over hoe de vork aan de steel zit bij stamnummer 1.

“Bekerwinst zou een grote stap naar een geslaagd seizoen zijn, maar ook niet meer dan dat. Wie we willen zijn, waar we de voorbije 8 jaar voor gewerkt hebben... Dan volstaat niet alleen de beker”, klinkt het bij Sporza.

Wat de beker betreft is Jaecques resoluut. “Kijk, we mogen geen schrik hebben om te zeggen dat de beker gewonnen moét worden. Dat is een gevaarlijke uitspraak, omdat we een moeilijke tegenstander treffen die de underdog is.”

De titel is een ander paar mouwen. “In onze positie zou het fout zijn om geen ambitie te tonen. Alleen hoéft de titel - in tegenstelling tot de beker - niet, ook al willen we het heel graag.”

Want gemakkelijk en voorspelbaar lijken de play-offs echt niet te worden. “Genk en Union hebben een indrukwekkende parcours afgelegd, Club maakte vorig seizoen al eens een grotere achterstand goed. We gaan dus met de vier beste ploegen de play-offs in.”