Dit is wat Anderlecht zoekt in zijn nieuwe spelers (en voor minder doet Fredberg het niet)

Anderlecht staat voor de zoveelste keer in de steigers. Deze keer is het 'Renovatiewerken Fredberg' dat de opdracht binnensleepte om het blazoen op te poetsen. Daarvoor heeft hij kwaliteitsvolle spelers nodig. Maar die moeten aan een bepaald profiel voldoen. Tips voor de sollicitatiegesprekken.

Fredberg heeft al een uitgebreide lijst van spelers in zijn bezit die in aanmerking komen. De afgelopen maanden gaf de Deen zijn scoutingsapparaat immers al opdracht om spelers te zoeken die aan zijn vereisten voldoen. En die zijn niet min.

Data

Eerst en vooral moeten ze natuurlijk de nodige technische bagage hebben, want dat is wat Anderlecht nastreeft om het spel te kunnen spelen dat ze voor ogen hebben. Maar daaraan gekoppeld moeten ze veel volume hebben. Hun fysieke data moeten op punt staan, want Fredberg en Riemer hebben een plan waarin Anderlecht 90 minuten lang een hoge pressing kan volhouden.

In die filosofie moet ook het afscheid van Lior Refaelov gezien worden. Die kon dat op zijn leeftijd niet meer opbrengen. Maar ook Murillo en Diawara zijn daarin te licht bevonden. Die eerste kiest te veel zijn momenten of is niet altijd geconcentreerd. De tweede zijn contract is te zwaar voor wat hij brengt op het veld.

Met Marco Kana (die wel blessuregevoelig is gebleken de laatste jaren) hebben ze iemand met die data en een veel betere passing. Die kaart zal volgend seizoen helemaal getrokken worden. Maar ook de rechts- en linksachter, de aanvallende middenvelder en de spits zullen hun kilometers moeten kunnen afmalen.

Daarom zijn de Denen ook helemaal gek van Verschaeren. Die herbergt al die kwaliteiten. Zijn uitvallen wordt in Neerpede als grote reden gezien waarom het op het eind van het seizoen helemaal misliep.

Bloed, zweet en tranen in dienst van de club

Even belangrijk als bovenstaande: de wil om voor Anderlecht te spelen. Fredberg gaat alle gesprekken persoonlijk voeren met de potentiële versterkingen. Hij wil meegaan in het verhaal dat Anderlecht een opstapje is, maar de wil om het project te laten slagen moet hij voelen. De jaren dat ze voor paars-wit spelen, moeten bloed, zweet en tranen in dienst van de club vergoten worden.

Geen makkelijke opgave om die witte merels te vinden voor een club die in grote crisis zit en volgend seizoen geen Europees speelt. En ook de grote bedragen niet zal uitgeven. U hoeft zich dus niet aan bekende namen te verwachten. Het scoutingsapparaat wordt voor het eerst in vele jaren het belangrijkste departement van de club.