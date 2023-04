Ronny Deila schat in of Philip Zinckernagel fit geraakt voor eerste duel in play-offs

Zaterdag opent Standard de Europe Play-Offs tegen Cercle Brugge. Het is uitkijken of Philip Zinckernagel speelklaar geraakt.

Philip Zinckernagel is voorlopig nog niet beschikbaar bij Standard. De Deen sukkelt met een zware kuitblessure en geraakt mogelijk niet fit voor het duel tegen Cercle Brugge in play-off 2.

Dat hij er niet bij is wil trainer Ronny Deila niet zeggen. “Voor mij is het nog fifty fifty of hij kan spelen”, zegt de trainer van de Rouches op zijn persconferentie.

Als de Deen niet 100 procent is, dan speelt hij niet. “Ik heb hem liever op 100 procent voor de andere wedstrijden. Tegen Cercle spelen zonder Alzate en Zinckernagel zal moeilijk zijn, maar als ik maar op elf spelers kan rekenen, hebben we niets te zoeken in deze competitie. Ik beschik over twintig spelers.”

Standard wil via de play-offs een Europees ticket afdwingen. “Sinds het begin van het seizoen is de top 8 altijd een realistisch doel geweest. Een club als Standard moet elk jaar strijden voor Europa en deelnemen aan dat soort wedstrijden geeft waarde aan de club en de spelers.”