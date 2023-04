Transfer deze zomer? Jean Butez heeft een duidelijk doel voor volgend seizoen

Jean Butez toonde zich dit seizoen als een belangrijk onderdeel in het succes van Royal Antwerp FC. Het is uitkijken of hij aan boord blijft volgend seizoen.

Jean Butez heeft een duidelijke wens voor volgend seizoen. “Champions League is het volgende doel in mijn carrière, hier of elders. Ik ben er nu wel klaar voor”, vertelt hij in HUMO.

Nu wel zegt Butez, want vier jaar geleden had het eigenlijk al prijs kunnen zijn. Toen stond hij bij Moeskroen onder de lat, maar die wilden maar liefst zes miljoen euro voor de Franse doelman, waardoor niet hij maar Simon Mignolet bij Club Brugge arriveerde.

“Ik ben toen even heel kwaad geweest, omdat Moeskroen zo gulzig was. Het was frustrerend om daar nog een heel seizoen te moeten spelen, maar eigenlijk ben ik hen nu dankbaar. Het was misschien toch te vroeg voor mij om in de Champions League te spelen”, gaat hij verder.

Antwerp gaf Butez de mogelijkheid om te groeien. “Ik ben sowieso heel blij dat ik nu hier speel en niet bij Club Brugge. Het is hier prachtig, vind je niet? Bij Antwerp kun je in de beste omstandigheden spelen.”