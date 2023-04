Jan Boskamp spreekt Dimitri De Condé keihard tegen én noemt zijn favoriet voor de landstitel

Zondag starten de Champions' Play-offs met Racing Genk- Club Brugge. Jan Boskamp is duidelijk over zijn titelfavoriet.

Racing Genk staat al bijna een heel seizoen aan de leiding in de Jupiler Pro League, maar het zag op de laatste speeldag toch nog Union naast zich komen.

Jan Boskamp was dan ook verbaasd over de uitspraken van Dimitri De Condé eerder deze week, die zei dat het seizoen van Genk ook zonder titel geslaagd zou zijn. "Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Als Genk geen prijs pakt, dan is hun seizoen wat mij betreft niet geslaagd", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Genk blijft titelfavoriet

Volgens Boskamp speelt Genk ook het beste voetbal van de Belgische competitie, dan mogen ze in Genk met niets minder dan de titel tevreden zijn vindt hij. De Limburgers blijven voor Boskamp ook titelkandidaat nummer één.

"Voor veel analisten is Union nu plots de grote titelkandidaat, maar ik blijf toch vasthouden aan Genk. Ik ga nu niet plots veranderen", stelt Boskamp.