Road to the final: Antwerp reuzendoder op weg naar de Heizel

Zondag om 14u30 is het eindelijk zover. Dan staat Antwerp tegenover KV Mechelen in de finale van de Beker van België. Maar hoe is de Great Old in die finale terechtgekomen?

Lastig begin tegen ex-speler

Het bekertoernooi van Antwerp begon op donderdag 10 november in Beveren. Op de wegen was een van de grootste avondspitsen van het land aan de gang in de gure regen en Antwerp trok de Kennedytunnel door op zoek naar bekerglorie. In die zoektocht kwamen ze bij de thuisploeg ex-speler Mbokani tegen.

Die Mbokani zorgde er bijna voor dat het in de 1/16e finale al bijna meteen gedaan was voor Antwerp. Stengs had Antwerp nog op voorsprong gebracht (vanop de flank) maar Mbokani zorgde ervoor dat Beveren op en over Antwerp ging. Na een own goal van Tshimanga kon Antwerp verder bekeren via strafschoppen. In de strafschoppenreeks miste Mbokani zijn elfmeter.

Leuk detail: Vermeeren debuteerde tegen Beveren in de basis bij Antwerp. "Nu ben ik nog vergeten om iets over Tuurtje te zeggen", zei Mark Van Bommel nog toen de persconferentie net gedaan was. Geen zorgen Mark, Tuurtje zorgde er met zijn prestaties voor dat we het in de maanden die volgden nog regelmatig over hem zouden hebben.

© photonews

Antwerp 2.0 na WK

In de eerste wedstrijd na het WK trof Antwerp Standard in de 1/8e finales. Door blessureleed kreeg Stengs de instructie om meer centraal te acteren, een rol die hij perfect invulde. Het leverde hem ook een doelpunt en een assist op. Michael Frey en Muja scoorden ook nog eens om duidelijke 4-0 cijfers op het scorebord te zetten tegen een ontluisterend zwak Standard.

Demonstratie bij de leider

De loting voor de kwartfinales was loodzwaar want Antwerp moest naar leider RC Genk. De Great Old nam Genk meteen bij de keel want na enkele minuten was het al 0-1 via Vincent Janssen. De wedstrijd was na 50 minuten al helemaal over toen ook De Laet en Balikwisha konden scoren.

© photonews

Racing Genk werd met de neus op de feiten gedrukt in het eigen stadion en wist meteen dat Antwerp ook in de competitie een te duchten opponent zou worden. Enkele weken later won Antwerp nog een competitieduel in Genk, al ging dat wel stroever.

Ook Union moet eraan geloven

Eerst tegen een ploeg in de flow uit de Challenger Pro League, daarna tegen Standard en vervolgens RC Genk... Antwerp had het niet gemakkelijk in de beker. In de halve finale troffen ze dan ook nog eens het beresterke Union.

In Union won de schrik om de terugwedstrijd te hypothekeren het van de wil om er vol voor te gaan. In minuut 85 kon Nieuwkoop de overwinning thuis houden maar veel goed voetbal viel er niet te bezichtigen in Vorst.

© photonews

In het eigen Bosuilstadion moest het gebeuren en dat gebeurde ook. Antwerp, vurig gesteund door de aanhang, speelde dominant voetbal. Uiteindelijk schilderde Vincent Janssen een vrije trap in de verste hoek om de goal van Nieuwkoop uit te wissen.

Opnieuw moesten strafschoppen oordelen wie door zou gaan. Butez stopte er twee en wiste zo de misser van Janssen uit om Antwerp naar de Heizel te sturen.

Worden het zondag ook strafschoppen tegen KV Mechelen of kan Antwerp na 90 minuten zijn vierde beker in de kast steken?