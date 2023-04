🎥 Alle klassiekers bovengehaald: zo feesten supporters Antwerp en KVM zich naar goede moed voor bekerwinst

Slechts één ploeg boekt bekerwinst, maar voor de supporters van Antwerp én KVM is het sowieso een hoogdag. Voor aanvang van de bekerfinale werd dan ook reeds danig gefeest.

Zoals de traditie het wil werden aan het Atomium opnieuw twee fandorpen neergezet. Aan de bovenkant van de Eeuwfeestlaan werden de supporters van de Great Old verwelkomd onder een grote boog met RAFC Fan Village op. Bij het uitzwaaimoment bleek al dat de Antwerp-fans er zin in hadden en dat was nu niet anders.

Dat ging gepaard met opnieuw behoorlijk wat bengaals vuur dat aanwezig was bij de rood-witte aanhang. Bij de gezangen werd onder meer "You'll Never Walk Alone" aangeheven, doorgaans één van de absolute klassiekers in de voetbalstadions.

Als laatste nummer voor ze naar het stadion trokken, passeerde er nog een Antwerpse klassieker.

De fans van KV Mechelen deden op dat vlak niet onder. Zij zongen voor een podium waar onder meer Steve Tielens voor de muzikale begeleiding zorgde luidkeels "Sweet Caroline". Het ging pas helemaal los toen "Wij Zijn De Kakkers" weerklonk, één van de eigen supportersliederen.

De sfeer voor de finale zit er bij beide supportersclans duidelijk goed in. Alles is dus aanwezig om er een echt feest van te maken. Nu nog hopen dat de wedstrijd voldoet aan de verwachtingen.