'Vincent Kompany en Burnley willen transfertarget van KAA Gent en Anderlecht binnenhalen'

Met onder meer Benson Manuel, Ameen Al-Dakhil, Josh Cullen, Lyle Foster en Anass Zaroury kwamen Burnley en Vincent Kompany al enkele keren shoppen in de Belgische competitie.

En nu er ook een pak geld binnen komt door de promotie naar de Premier League is de club nog wat kapitaalkrachtiger geworden. Zo zou het Luis Palma van Aris Saloniki volgen.

Palma stond in januari nog in de belangstelling van Anderlecht, dat toen 3 miljoen euro voor hem bood. Dat vonden de Grieken toen te weinig. Ook KAA Gent zou geïnteresseerd zijn, maar zou voor Palma zo'n 5 miljoen euro moeten neerleggen.

Een gigantische som voor Gent, voor Burnley niet natuurlijk. De Hondurees scoorde dit seizoen 10 doelpunten en gaf 6 assists in 31 wedstrijden. Maar ook Burnley zou concurrentie hebben, van onder meer Rangers, weet The Scottisch Sun.

Rangers 'preparing bid' for Luis Palma but face stiff competition from Premier League giantshttps://t.co/1mPMxJnoYR