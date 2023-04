Vincent Kompany heeft boodschap voor Steven Defour over bekerfinale

Vanmiddag staat de bekerfinale tussen Royal Antwerp FC en KV Mechelen op de agenda. Een unieke kans voor Steven Defour om een prijs te pakken.

Steven Defour is aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bezig. Hij loodste zijn KV Mechelen wel naar de bekerfinale. Vanmiddag krijgt hij een unieke kans om een prijs te pakken.

“Ik won prijzen als speler met grote ploegen, maar dit is anders. Het zou onverwacht zijn, en dan nog eens mijn eerste prijs als trainer. Het zou fantastisch zijn”, klinkt het bij Sporza.

Defour had recent nog een gesprek met Vincent Kompany erover. Hij pakte met Burnley de titel in de Championship en de promotie naar de Premier League. “En hij zei me net hetzelfde. Als speler is het bijna een gewoonte om prijzen te pakken. Het was normaal voor ons”, gaat Defour verder.

De situatie zit nu als coach van een team totaal anders. “Als trainer sta je met een heel ander gevoel langs de zijlijn. Je hebt veel minder impact. En dan is KV Mechelen nog een ploeg die weinig prijzen wint. Dit is echt een enorme kans.”