'Ajax benadert verrassende naam als nieuwe coach voor volgend seizoen'

Ajax verloor de Nederlandse bekerfinale tegen PSV en hierdoor ontstaan er weer nieuwe geruchten over de nieuwe coach voor het volgende seizoen. Ajax heeft alvast een oude bekende in het vizier om John Heitinga op te volgen.

Volgens Studio Sport zou niemand minder dan Peter Bosz benaderd zijn om de nieuwe hoofdcoach te worden van de Amsterdammers. De Nederlandse trainer heeft een verleden bij Ajax en lijkt dan ook een geschikte kandidaat om de club opnieuw naar succes te leiden.

Een conflict binnen de trainerstaf was destijds de oorzaak van de breuk tussen Ajax en Bosz. Na zijn doortocht bij de club uit Amsterdam ging de Nederlandse coach aan de slag bij Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Lyon. Bij al deze clubs haalde de Nederlander weinig succes en was zijn verblijf steeds van korte duur.

Momenteel staat John Heitinga nog aan het roer bij Ajax, maar door de verloren bekerfinale en de mindere resultaten in de Eredivisie staat zijn positie in vraag. Jeroen Stekelenburg, analist bij NOS, ziet wel een rol weggelegd voor Heitinga als assistent van Peter Bosz. Het is dan maar de vraag of de huidige coach van de Amsterdammers tevreden zal zijn met een rol als assistent.