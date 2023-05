Genk gaat los en snoept naast talent bij Anderlecht ook speler Club Brugge én Gent af

In de Jupiler Pro League zal het na dit seizoen opnieuw heel druk worden op de transfermarkt. En er zijn nog veel meer deals.

De deals van spelers worden ook steeds vroeger en vroeger beklonken, want ook in jeugdspelers wordt er flink gehandeld.

Zondag was er het nieuws dat Alexandre Reumers van Anderlecht naar Genk ging (lees er HIER nog eens meer over).

© photonews

En op maandag was er op hetzelfde front nog meer nieuws, want ook de deal van de 14-jarige Matthias Wamu is geofficialiseerd.

Hij komt over van KAA Gent en zal aansluiten bij de jeugdreeksen van KRC Genk. En daar stopt het overigens niet.

Zion Henry

Ook Zion Henry komt naar de Jos Vaesen Academy, daar was al twee weken sprake van. Hij komt dan weer over van Club Brugge.

De 15-jarige speler zal aansluiten bij de U16, maar binnen Genk zijn er velen die in hem nu al een grote toekomst zien en verwachten dat hij snel zal doorschuiven.